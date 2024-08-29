Песков анонсировал выступление Путина на Восточном экономическом форуме

Президент Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, а также выступит на его пленарном заседании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова привело издание РБК.

По утверждению Пескова, сейчас ведется активная подготовка к проведению ВЭФ во Владивостоке. Российский лидер также готовится к этому событию.

«Будет пленарное заседание, на котором выступит президент Путин, и будет пленарное обсуждение», — указал он.

Песков добавил, что дальневосточные регионы крайне важны для РФ. По его утверждению, правительство делает все возможное, чтобы оттуда не происходил отток населения в европейскую часть России. С этой целью власти стараются сделать жизнь на востоке страны очень комфортной.

Ранее Песков пообещал, что российская армия обязательно даст эффективный и адекватный ответ на атаку украинской армией Курской области. По его мнению, подобные враждебные действия не могут оставаться без должной реакции.