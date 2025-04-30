Песков анонсировал выход фильма о Путине

В ходе лекции, которую он провел на образовательном марафоне «Знание», Песков, отвечая на вопрос одного из студентов о личных качествах президента, упомянул о скорой премьере фильма на телеканале «Россия», посвященного четверти века руководства Путина.

Представитель Кремля рекомендовал зрителям ознакомиться с данной работой, подчеркнув, что над ее созданием трудились высокопрофессиональные кинематографисты, стремившиеся раскрыть тему, поднятую участником марафона.

Песков выразил мнение, что для России большая удача, что именно Владимир Путин занимает пост главы государства, добавив, что проведение специальной военной операции и все принимаемые президентом решения являются абсолютно верными.

Марафон «Знание. Первые», приуроченный к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, проводится с 28 по 30 апреля на площадках в десяти городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие. В Москве мероприятия марафона проходят в музее Победы.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде.