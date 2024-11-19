Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу решения администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на встрече, посвященной сотрудничеству между индийскими и российскими СМИ, сообщило РИА Новости.

По словам Пескова, команда Байдена будет продолжать свою военную стратегию до последнего мгновения своего правления.

Он также подчеркнул, что во время предвыборной кампании новый президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на мире, а не на войне. В этом контексте Песков отметил, что Трамп занимает позицию, существенно отличающуюся от курса Байдена.

Песков также отметил, что администрация Байдена передает неудобное наследие новой команде Дональда Трампа, направляя свои усилия на поддержку продолжения конфликта.

Ранее Песков заявил, что Москва не снимет санкции с Рубио, пока Лавров под санкциями Вашингтона.