Песков: Москва не снимет санкции с Рубио, пока Лавров под санкциями Вашингтона

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что Россия не отменит санкции против американского сенатора Марко Рубио, пока сохраняется ограничительный режим США в отношении главы МИД России Сергея Лаврова, передает ТАСС.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рубио на пост государственного секретаря.

Представитель Кремля отметил, что Москва открыта для восстановления отношений с Вашингтоном, однако «не собирается танцевать танго в одиночку».

Марко Рубио находится под действием персональных санкций России с мая 2022 года. Эти меры включают в том числе запрет на въезд в страну. С августа 2020 года он также числится в санкционном списке Китая из-за его поддержки антикитайских протестов в Гонконге.

Ранее сообщалось, что в Кремле отвергли предложение Эрдогана по «заморозке» конфликта на Украине.