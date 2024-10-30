Песков: допрос российских журналистов в США противоречит принципам свободы

Кремль осудил допрос российских журналистов в аэропорту США. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на слова Пескова.

Во вторник, 29 октября, съемочная группа «Известий» столкнулась с длительными допросами в аэропорту Вашингтона, которые продолжались много часов. Оператору, входившему в состав группы, было отказано во въезде в США после 10 часов ожидания на границе.

Пресс-секретарь президента России высказался против допроса российских журналистов, прибывших для освещения президентских выборов. Дмитрий Песков назвал это нарушением принципов свободы СМИ. Он отметил, такие действия абсолютно неприемлемы для России.

В ответ на произошедшее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия американской пограничной службы не останутся без внимания.

Ранее в Кремле отказались подтвердить факт присутствия военных из КНДР на территории России.