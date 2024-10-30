В Кремле отказались подтвердить факт присутствия военных из КНДР на территории России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о время пресс-колла отказался комментировать информацию о том, что на территории Курской области присутствуют северокорейские военные, передает ТАСС.

Он заявил, что на этот вопрос в рамках саммита БРИКС, который состоялся в Казани, уже ответил президент РФ Владимир Путин.

В среду, 30 октября, в Москву прибывает министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Путин не планирует с ним встречаться, уточнил Песков.

Напомним, что между Россией и Северной Кореей заключен договор о стратегическом партнерстве, согласно которому страны должны оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из них.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что северокорейские войска переброшены на территорию Украины.