Песков: формулировки договора с КНДР предполагают взаимную оборону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие ключевых положений в недавно подписанном Договоре о стратегическом партнерстве с КНДР.

По его словам, договор включает в себя обязательства о взаимной обороне в случае внешнего нападения. Это подчеркивает углубленное сотрудничество двух стран в сфере безопасности, что становится важным шагом в укреплении стратегического альянса.

Песков отметил, что формулировки договора ясны и не требуют дополнительных уточнений. Также он добавил, что стратегическое сотрудничество будет охватывать все области, включая обеспечение безопасности.

Также представитель Кремля добавил, что такое партнерство открывает новые горизонты для взаимодействия между Россией и Северной Кореей. Он подчеркнул, что сотрудничество с КНДР может иметь значительные последствия как для двух стран, так и для международной политики в целом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.