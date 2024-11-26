Песков: «Газпром» не намерен продавать «Северный поток — 2» инвесторам в США

Таким образом он прокомментировал желание американского инвестора Стивена Линча о желании приобрести газопровод.

Песков подчеркнул, что газопровод является лишь средством, вокруг которого сосредоточены запасы и источник газа. Основным поставщиком остается именно «Газпром». Он также отметил, что ему не известно о намерении «Газпрома» передавать свои газотранспортные активы в руки США.

По его словам, «Северный поток — 2» не требует ни восстановления, ни каких-либо дополнительных действий для запуска. Это полноценная труба, готовая к эксплуатации в любой момент. Об этом также говорил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Стивен Линч, имеющий 20-летний опыт работы с российским рынком, обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию для участия в торгах по трубопроводу «Северный поток — 2», который был поврежден в результате взрывов в 2022 году.