Песков счел заявление Кэмерона об ударе ВСУ по российским объектам эскалацией конфликта

Москва сочла заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины на удары по РФ с использованием британского оружия очередным, более острым витком противостояния. Такую оценку сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привел ТАСС .

Песков считает, что Кэмерон сделал очень опасное заявление. Подобные безотвественные высказывания постепенно выходят на уровень глав государств, это постепенно становится видно на примерах Британии и Франции.

«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая может представлять опасность для европейской безопасности», - указал он.

Подобное нагнетание напряженности вызывает у России обеспокоенность.

Изначально заявление Кэмерона опубликовало агентство Reuters, но затем оно сняло публикацию. Судя по всему, это произошло из-за разразившегося скандала. Немного позже руководство агентства вернуло статью на прежнее место без купюр и каких-либо правок.