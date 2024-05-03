Песков счел заявление Кэмерона об ударе ВСУ по российским объектам эскалацией конфликта
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Москва сочла заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины на удары по РФ с использованием британского оружия очередным, более острым витком противостояния. Такую оценку сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привел ТАСС.
Песков считает, что Кэмерон сделал очень опасное заявление. Подобные безотвественные высказывания постепенно выходят на уровень глав государств, это постепенно становится видно на примерах Британии и Франции.
«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая может представлять опасность для европейской безопасности», - указал он.
Подобное нагнетание напряженности вызывает у России обеспокоенность.
Изначально заявление Кэмерона опубликовало агентство Reuters, но затем оно сняло публикацию. Судя по всему, это произошло из-за разразившегося скандала. Немного позже руководство агентства вернуло статью на прежнее место без купюр и каких-либо правок.