Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после указания о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру Украины новых распоряжений от Владимира Путина не поступало, несмотря на недавнюю провокацию Киева, передает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что вскоре после телефонного разговора между Путиным и Трампом, в ходе которого было принято решение о прекращении атак на энергетические объекты, киевский режим предпринял атаку тремя беспилотниками на нефтеперевалочный объект в Краснодарском крае.

Песков подчеркнул, что Россия, сбив свои БПЛА, направленные на украинскую энергоинфраструктуру, демонстрирует соблюдение договоренностей. Однако, по его словам, Кремль не видит взаимности со стороны Киева в отношении 30-дневного прекращения огня, что свидетельствует об отсутствии у киевского режима готовности к договоренностям.

По словам Пескова, российская сторона подробно изложила США нюансы, касающиеся возможного прекращения огня, которые ранее затрагивал Путин.

Он также добавил, что между Путиным и Трампом существует доверие. Вопрос о привлечении Евросоюза к переговорам по Украине не поднимался.

Песков отметил, что Путин и Трамп обсуждали прекращение иностранной военной помощи Украине, и Кремль намерен продолжать акцентировать внимание на этой теме.

Он подчеркнул, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Америкой президентами не обсуждался. Путин и Трамп подчеркнули значительный потенциал для реализации крупных экономических проектов между Россией и США, отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил факт попыток ВСУ войти в Белгородскую область.