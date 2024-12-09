Песков: контактов с командой Трампа у России не было

Российские власти до сих пор никак не контактировали с командой выигравшего выборы в США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Пескова, Кремль никак не общался и не контактировал ни с Трампом, ни с его окружением. Такой четкий ответ он дал на вопрос журналистов, налажены ли контакты между Москвой и новым президентом Соединенных Штатов.

«Нет, по-прежнему контактов не было», — указал пресс-секретарь.

Ранее Трамп заявил, что уверен в том, что Зеленский хочет прекращения боевых действий. Такое убеждение он вынес из личной встречи с ним. Украинский лидер стал считать, что сейчас самое время попытаться заключить мир с РФ.