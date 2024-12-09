Трамп заявил, что Зеленский хочет прекращения боевых действий и заключения мира

Украинский президент Владимир Зеленский хочет установить режим прекращения огня, и заключить мир с Россией. Так считает Дональд Трамп, его слова привела газета New York Post.

Трамп указал, что он не обсуждал никаких деталей с Зеленским, но ему ясно одно. Украинский лидер стремится завершить боевые действия на территории своей страны.

«Это что-то новое... Он хочет прекращения огня», — сообщил он.

По мнению Трампа, Зеленский пришел к выводу, что сейчас пришло время заключить мир с РФ. Сам американский политик считает, что данный конфликт не имеет смысла, он даже назвал его нелепым.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты собираются предоставить внушительный кредит Киеву. Украинцы получат взаймы 20 млрд долларов на срок в 40 лет.