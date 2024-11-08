Песков: Кремль не ожидает изменений санкционной политики США после победы Трампа

Кремль не ожидает изменений в санкционной политике США после выборов. Об этом Песков заявил в беседе с РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение по поводу статьи, опубликованной в Financial Times. В публикации говорится о возможности снятия санкций с России после вступления Дональда Трампа на пост президента. Но в Кремле не видят оснований для ожидания радикальных перемен в отношении санкционной политики Вашингтона.

Как сообщает FT, после победы Трампа на президентских выборах 5 ноября, западные торговцы начали проявлять активность и обсуждают потенциальные изменения в торговых отношениях с Россией, включая возможность отмены некоторых ограничений.

Во вторник, 17 декабря, пройдет голосование коллегии выборщиков. По данным американских СМИ, Трамп лидировал с 295 голосами, в то время как у Камалы Харрис – 226 голосов.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Путиным.