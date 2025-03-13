Песков: Москва работает с продуманными вариантами урегулирования конфликта

Представители российского правительства рассматривают различные стратегии для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в интервью изданию The Washington Post (WP).

Так прокомментировал публикацию в СМИ представитель администрации президента. В ней говорилось, что спецслужбы одной из европейских стран якобы получили документ с советами для руководства России о том, как вести себя в вопросах урегулирования.

В частности, в нем якобы утверждается, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта за 100 дней является неосуществимым и его следует отклонить.

«Песков сказал, что Кремль „не в курсе подобных рекомендаций“, назвал их „крайне противоречивыми и добавил: „Мы работаем с более продуманными вариантами“, — пишет WP.

Ранее Зеленский высказался по поводу утраченных Украиной территорий. По его словам, Киев не будет признавать российскими те земли, которые попали под контроль ВС РФ. Украинские власти не пойдут на нарушение собственной конституции и не станут вводить ограничения на суверенитет своего государства.