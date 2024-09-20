О восстановлении полного контроля над Курской областью, где с начала августа идут сражения с украинскими войсками, высказался Кремль. Официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что это будет выполнено, сообщил ТАСС.

«Наши военные выполняют свою задачу и добьются успеха, контроль будет возвращен», — заявил Песков.

Он выразил уверенность в успешном исходе боев на приграничной территории. Также пресс-секретарь президента охарактеризовал ситуацию в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ, как чрезвычайную. Он заверил, что российские вооруженные силы устранят возникшие проблемы.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Гуцул прервала свою поездку в Россию из-за судебного процесса в Кишиневе.