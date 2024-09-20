Евгения Гуцул, возглавляющая Гагаузскую автономию в Молдове, прервала официальный визит в Россию из-за начавшегося в Кишиневе судебного слушания, где ей вменяют финансовые нарушения при поддержке политической партии, сообщил ТАСС.

«Мне предстояло выступление на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, однако из-за судебного процесса я была вынуждена вернуться, поскольку обязана присутствовать на каждом заседании», — заявила она перед началом суда.

Евгению Гуцул обвиняют в двух эпизодах незаконного финансирования оппозиционной партии «Шор», которую правительство считает угрозой государственной безопасности. В аналогичных нарушениях подозревают и Марину Таубер, заместителя председателя оппозиционного блока «Победа». Обе политические фигуры отвергли все обвинения, заявив о давлении со стороны прозападного правительства в Кишиневе.

После своей победы на выборах в 2023 году Гуцул объявила о намерении укреплять дружественные отношения Гагаузии с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, проводимую Кишиневом.

Ранее сообщалось, что Харрис редко общается с журналистами из-за синдрома самозванца.