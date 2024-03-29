Песков напомнил главе украинского МИД, что Россия не приемлет навязываемых ей правил

Ранее Кулеба предположил, что Украина может обсудить с Россией урегулирование конфликта в ходе второго и третьего мирного саммитов в Швейцарии, если таковые состоятся. При этом он в очередной раз заявил, что переговоры могут проходить только на основе «формулы мира Зеленского», которая представляет собой набор абсурдных и невыполнимых ультиматумов.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не будет проводить переговоры по навязанным ей правилам. Представитель Кремля также напомнил, что предположение Кулебы о контактах с российской стороной противоречит законодательному запрету Зеленского вести переговоры с Россией.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис допустил, что конференция по Украине может быть перенесена на неопределенный срок. Швейцарский министр убежден, что вести переговоры о мирном урегулировании на Украине без участия России бессмысленно.