Об этом американский лидер сообщил после встречи в Париже с Макроном и Зеленским.

В Кремле ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа о готовности Украины к проведению переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что условия для прекращения боевых действий Путин изложил в июне 2024 года.

Также он отметил, что Киев отказался от переговоров из-за соответствующего декрета Зеленского.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — сказал Песков.

Ранее сообщалось о том, что на Западе обвинили Зеленского в неуважении к своим предкам.