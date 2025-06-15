Двухсторонние отношения между Россией и Америкой напоминают авгиевы конюшни, которым предстоит очень длительная уборка. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина во время общения с Павлом Зарубиным, журналистом телеканала «Россия 1».

Зарубин спросил Пескова, что именно мешает сейчас отношениям между двумя государствами развиваться более динамично. Тот ответил, что на динамику влияют два фактора. Первым является инерция.

«Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», — указал пресс-секретарь российского лидера на вторую причину.

Ранее Песков заявил, что в Латвии продолжают «охоту на ведьм». Он считает, что возбуждение уголовного дела против депутата Сейма Латвии, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, который выступил на русском языке, является тревожным сигналом.