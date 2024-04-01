Песков назвал давление США причиной отказа банков Армении работать с картами «Мир»

Причины, по которой армянские банки перестают работать с российской платежной системой «Мир», не связаны с политикой Еревана. Это следствие давления со стороны Соединенных Штатов. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его точку зрения привел ТАСС .

По его утверждению, такая ситуация происходит не только с армянскими финансовыми учреждениями, но и с банками во всем мире.

«Очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов - угроза вторичных санкций», - заявил он.

При этом давлении все организации стараются минимизировать для себя риски. Они поддаются на шантаж со стороны Америки.

Ранее Песков пообещал, что Россия будет до конца бороться за свои активы, замороженные на Западе. Даже если на это уйдут десятилетия, РФ продолжит оспаривать в судах такой беззаконный шаг.