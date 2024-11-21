Песков назвал единственную страну, которую РФ предупредила перед пуском «Орешника» по Украине

Россия предупредила о предстоящем пуске баллистического «Орешка» по военному объекту Украины Соединенные Штаты Америки. Об этом, как информирует ТАСС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр».

Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

Комментируя уведомление о пуске баллистики Вашингтоном, Песков пояснил, что это было сделано в соответствии с ранее заключенными соглашениями двух стран и в автоматическом режиме.

«Россия за 30 минут до пуска „Орешника“ отправила США уведомление», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что уведомление было направлено за океан по линии центра по ядерной безопасности.

Недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Представитель Белого дома также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.