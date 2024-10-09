Песков назвал квадробику «полной ерундой»

Представитель Кремля назвал его «полной ерундой».

Квадробика представляет собой неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Его популярность в последнее время растет среди детей в России.

Во время занятий квадробикой люди используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны. Основоположником квадробики считается японский спринтер Кеничи Ито.

Тема квадроберов за последние несколько недель несколько раз поднималась в Государственной думе РФ. Так, например, зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова рассказала о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Детей, копирующих поведение животных, она назвала «жертвами пропаганды».

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала об опасности корма для квадроберов.