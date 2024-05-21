Премьер-министр Армении Пашинян провел встречу с замглавы ЦРУ Коэном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с замглавы ЦРУ Дэвидом Коэном, с которым они обсудили вопросы двусторонней и международной повестки. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на пресс-службу армянского кабинета министров.

В опубликованном послании нет никакой конкретики, однако приводится информация о том, что от центрального разведывательного управления прибыла целая делегация. Также в одной из соцсетей факт прошедшей встречи подтвердил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он сообщил, что тоже был участником диалога с замглавы ЦРУ, во время которого обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия между двумя странами, а также региональной безопасности.

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