Песков назвал нарушением международного права израильский удар по иранскому консульству в Сирии

То, что Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, является явным нарушением международного права. Такое мнение высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его точку зрения привел ТАСС .

Он призвал всех не спешить с выводами. Тем не менее, уже очевидно, что такая атака полностью противоречит международному праву.

«В любом случае нанесение подобных ударов является нарушением международного права и актом агрессии», - указал он.

Ранее Песков предупредил Украину, что Россия не будет подчиняться навязанным ей извне правилам. Она не станет признавать тех ультиматумов, которые выдвигает Зеленский.