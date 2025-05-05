Песков назвал необходимой личную встречу президентов США и России

В Кремле считают необходимой личную встречу глав РФ и Соединенных Штатов. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина. Его точку зрения привел ТАСС.

Песков напомнил, что сама возможность встречи между двумя президентами для решения ряда вопросов у всех на слуху.

«Мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях», — указал он.

Пресс-секретарь добавил, что для личной встречи глав двух государств необходимо развитие контактов между Америкой и Россией. Но до сих пор нет никакой конкретики, когда и где такая встреча может состояться.

Ранее Песков оценил возможность приезда в Москву на 9 Мая госсекретаря США Марка Рубио. Он сообщил, что информацию о возможном визите Рубио дают преимущественно американские СМИ. В российских массмедиа к этим сведениям относятся с осторожностью. По его словам, Кремль не располагает такими данными.