В Кремле ответили на слухи о визите Рубио в Москву 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал новости о возможном приезде госсекретаря США Марко Рубио в Москву 9 мая. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как напомнил Дмитрий Песков, информацию о возможном визите Рубио дают преимущественно американские СМИ. В российских массмедиа к этим сведениям относятся с осторожностью. Как оказалось, не зря. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких данных о визите гостя из США не получали.

«Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что после появления слухов о визите загадочного американского политика в Кремле и Белом доме опровергли, что может состояться визит Трампа в Москву. Впрочем, в Госдуме отмечали, что у Рубио и других желающих есть возможность посетить праздник 9 мая.

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