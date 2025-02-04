Песков назвал очевидным продолжение США военной помощи Украине

То, что Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине, является очевидным для России. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

Ранее появилось сообщение западной прессы о том, что Белый дом возобновил поставки на Украину. Песков прокомментировал эти сведения и сообщил, что эти поставки никто и не останавливал.

«Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», — указал он.

Агентство Reuters ранее заявило, что администрация Трампа планировала полностью прекратить поток помощи, которая отправляется на Украину. Тем не менее отправку грузов возобновили. При этом в Белом доме до сих пор ведутся споры о том, стоит ли оказывать поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.