Песков назвал слова Трампа об ударе по Москве «эмоциональным заявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о недавнем заявлении экс-президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа.

Ранее представитель американской Республиканской партии в интервью The Wall Street Journal сообщил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае, если РФ будет преследовать Украину.

Как отметил Песков, Россия предпочитает не оглашать детали переговоров на высшем уровне. По его словам, не все западные политики придерживаются подобной тактики. Он также назвал слова Трампа эмоциональными. Пескова цитирует «РЕН ТВ».

«В рамках избирательной кампании кандидаты делают много разных заявлений», — отметил Песков.

Заявления Трампа, сделанные в рамках его избирательной кампании, касаются не только взаимодействия с Москвой, но и ситуации на Украине.

Кандидат в президенты США ранее заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта. Трамп удивился тому, с какой легкостью Киев получает значительные объемы помощи от Запада. Политик также пообещал завершить конфликт сразу после своей победы на выборах.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании «уволил» вице-президента страны и его главную оппонентку Камалу Харрис.