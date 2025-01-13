Песков назвал решение против нового пакета американских санкций

Россия объявила о поиске альтернативных маршрутов поставок своих энергоносителей для минимизации последствий новых американских санкций. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«В современном мире уже неоднократно ситуация демонстрировала, что маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте что-то перекрывают, в другом появляются альтернативные варианты», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия настроит работу таким образом, что впоследствии санкции США не будут иметь влияния.

В пятницу, 10 января, США ввели санкции, направленные на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа, а также против руководства «Росатома», генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей.

«Подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации нефтяных и международных энергорынков. Будем очень внимательно отслеживать последствия», — добавил Песков.

Ранее лидер одной из немецких партий Сара Вагенкнехт заявила, что введенные Вашингтоном и Брюсселем антироссийские санкции никак не связаны с началом украинского конфликта, а направлены только на обогащение компаний США.