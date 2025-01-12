По словам лидера одной из немецких партий Сары Вагенкнехт, введенные Вашингтоном и Брюсселем антироссийские санкций никак не связаны с началом украинского конфликта, а направлены только на обогащение компаний США. Об этом сообщается на платформе одного из видеохостингов.

Она отметила, что для того, чтобы поднять экономику ФРГ, следует перестать поддерживать указанную санкционную политику. К тому же санкции против РФ не имеют ничего общего с моралью, правами человека, любовью к миру, а являются в свою очередь программой убийства немецких и европейских компаний.

По мнению немецкого политика, стоит перестать верить в эту чушь и возобновить поставки российского голубого топлива. Помимо этого, наступило время остановить всемирную гонку вооружений с целью сохранить этот мир невредимым.

Ранее политолог Михайлов назвал причины срочной встречи главы Еврокомиссии с Трампом до его инаугурации.