Песков назвал Украину главной темой будущего разговора Путина и Трампа

Основные вопросы, которые прорабатываются перед общением между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, касаются Украины. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале у журналиста Павла Зарубина.

В микроблоге выложено видео выступления Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ. В нем тот рассказывает о тезисах, которые в преддверии общения прорабатываются российской стороной.

«Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования», — указал Песков.

Он добавил, что подобные телефонные переговоры можно согласовать очень быстро.

До этого Песков подтвердил, что телефонный разговор между главами двух государств состоится во вторник, 18 марта. Он подчеркнул, что содержание разговоров между двумя лидерами заранее не оговаривается, поэтому он не будет раскрывать повестку дня.