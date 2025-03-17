Песков подтвердил предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа

Во вторник, 18 марта, запланированы переговоры по телефону между российским лидером Владимиром Путиным и главой американской администрации Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь воздержался от комментариев относительно тем, которые будут затронуты в ходе беседы. Он подчеркнул, что содержание разговоров между двумя лидерами заранее не оговаривается, поэтому он не будет раскрывать повестку дня.

Недавно Трамп сообщил о намерении обсудить с российским коллегой территориальные вопросы и контроль над атомными электростанциями. По его словам, за прошедшие выходные была проделана значительная работа и существует возможность завершения конфликта на Украине.

Песков также подчеркнул, что Путин самостоятельно принимает все решения, в частности, касающиеся его поездок, и эти решения исполняются безоговорочно.

Ранее сообщалось, что США могут принять меры против РФ при отказе от режима прекращения огня на Украине.