Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Владимира Зеленского о прекращении огня на месяц, подчеркнул, что реализация подобного предложения невозможна без предварительной проработки ключевых аспектов.

Песков подчеркнул, что перемирие, безусловно, имеет значение, однако, без разрешения определенных вопросов, трудно пойти на столь продолжительное прекращение боевых действий. Президент РФ Владимир Путин уже указывал на это, и важно помнить об этих словах, заявил Песков в общении с прессой.

По его словам, у российской стороны нет уверенности в том, что Киев поддержит перемирие в период празднования 80-летия Победы. Песков расценил это как очевидную манипуляцию со стороны украинских властей. Он также заявил о приверженности России к мирному разрешению украинского конфликта.

Ранее в интервью изданию Paris Match президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах усиления давления на Россию в ближайшие дни с целью достижения прекращения огня в Украине. По словам Макрона, он убедил американскую сторону в возможности наращивания угроз и, возможно, введения санкций против РФ.

В ответ на слова Макрона Песков отметил, что подобные заявления о необходимости усиления давления лишь подтверждают преобладание в европейских столицах настроений, ориентированных на продолжение боевых действий.

Ранее эксперт Горохов рассказал, почему Киев не заинтересован в завершении СВО.