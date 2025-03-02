Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для нормализации отношений между РФ и США необходима политическая воля обоих лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким мнением он поделился в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что процесс восстановления двусторонних отношений будет долгим, так как они понесли значительные потери.

«Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что новая администрация США активно изменяет внешнеполитическую позицию страны, что соответствует интересам Москвы. Однако, несмотря на это, восстановление российско-американских отношений требует времени и усилий, поскольку предыдущий ущерб был значительным.

Песков подчеркнул, что возобновление сотрудничества между российскими и американскими компаниями является долгосрочной перспективой. Представители администрации США указывают на необходимость первоочередного урегулирования конфликта на Украине, прежде чем можно будет перейти к экономическим вопросам, подытожил он.

Ранее политолог Яна Гагина заявила, что позор главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме не означает скорую дружбу с Москвой.