Кремль опровергает слухи об участии северокорейских граждан в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил «Коммерсантъ», цитируя пресс-секретаря президента.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял о возможности отправки северокорейских военных на фронт, основываясь на новом Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, который был заключен в июне 2024 года. Более того, министр был уверен в том, что иностранные военнослужащие уже могли погибнуть в ходе боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» сообщения о том, что Северная Корея может направлять своих граждан в Россию для участия в СВО. Такую оценку этому предположению он дал на брифинге.

По словам Владимира Путина, Россия не запрашивала и не нуждается в присутствии северокорейских солдат в зоне проведения специальной операции. Подобным образом в Кремле обозначили, что Москва способна своими силами справляться с задачами, поставленными для достижения определенных целей в ходе СВО.

Ранее Песков заявил, что Путин никогда не опустится до нелестных высказываний в адрес западных политиков. Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова Харрис, которая позволила себе оскорбить российского лидера.