Песков: Путин никогда не опустится до оскорблений западных политиков

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не опустится до того, чтобы оскорблять политиков стран Запада. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, комментируя высказывание со стороны вице-президента США Камалы Харрис, оскорбившей главу РФ.

«Наш президент никогда такого не делал и, думаю, не будет», — завил Песков.

С его же слов, подобная манера поведения является привычной для истеблишмента США. В частности, Харрис использовала слово «диктатор-убийца», когда рассуждала о неподтвержденных со стороны Москвы контактах Путина и Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский может лишиться своего поста после того, как в США завершатся президентские выборы.