Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве необходимо сначала зафиксировать выполнение задач, поставленных перед специальной военной операцией (СВО), прежде чем определять принципы будущего взаимодействия с Киевом. Об этом представитель Кремля сообщил в воскресенье, 27 июля.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных основах для будущих отношений между Россией и Украиной, Песков отметил, что этот вопрос пока остается «слишком теоретическим».

Таким образом, позиция Кремля подтверждает, что российская сторона не рассматривает возможность проведения переговоров или выстраивания новых отношений с Украиной до достижения ключевых целей спецоперации.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к ключевым целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью российского государства по результатам референдумов.

Ранее министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в скорейшей встрече президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.