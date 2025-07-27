Песков назвал вопрос о принципах отношений с Украиной «слишком теоретическим»
Песков: РФ нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве необходимо сначала зафиксировать выполнение задач, поставленных перед специальной военной операцией (СВО), прежде чем определять принципы будущего взаимодействия с Киевом. Об этом представитель Кремля сообщил в воскресенье, 27 июля.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных основах для будущих отношений между Россией и Украиной, Песков отметил, что этот вопрос пока остается «слишком теоретическим».
Таким образом, позиция Кремля подтверждает, что российская сторона не рассматривает возможность проведения переговоров или выстраивания новых отношений с Украиной до достижения ключевых целей спецоперации.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к ключевым целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью российского государства по результатам референдумов.
Ранее министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в скорейшей встрече президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.