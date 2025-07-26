В Турции заявили, что Эрдоган заинтересован в скорейшей встрече Путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активизирует усилия по организации переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 26 июля, на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, передает РИА Новости.

По его словам, турецкий лидер хочет ускорить проведение этой встречи, считая личную дипломатию ключом к преодолению тупика в переговорном процессе.

«Дискуссии относительно условий и места встречи лидеров продолжаются. Обе стороны — РФ и Украина — выразили желание встречи в Стамбуле, но продолжается переговорный процесс относительно времени и условий прибытия (лидеров — ред.)», — отметил Фидан.

Он подчеркнул, что интерес к возможному саммиту с участием и Путина, и Зеленского проявил президент США Дональд Трамп, заявивший о готовности присоединиться к переговорам при условии достижения договоренности о прекращении огня.

Накануне Трамп заявил, что считает встречу Путина и Зеленского со своим участием реальной. Американский лидер допустил, что подобный очный диалог может состояться «через 2-3 месяца».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, участвующий в переговорах с украинской делегацией, назвал условия проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиными и главой киевского режима Владимиром Зеленским.