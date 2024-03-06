Песков назвал встречу Путина и Гросси конструктивной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Слова представителя Кремля приводят РИА Новости.

Российский президент провел переговоры с Гросси в среду, 6 марта. На встрече также присутствовал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Руководитель агентства прибыл в Россию вечером 5 марта. Путин в ходе беседы с Гросси заявил, что Москва поддерживает активный диалог с МАГАТЭ.

«Безусловно, (встреча — ред.) была конструктивной», — сказал Песков.

Диалог Путина и Гросси также был посвящен теме Запорожской атомной электростанции (АЭС), а также обеспечению ее безопасности.

Станция находится в ДНР, в освобожденном в 2022-м году в ходе специальной военной операции российскими войсками. ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить диверсии на объекте. По этой причине были приостановлены все блоки. Обслуживание ЗАЭС ведется в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что Песков назвал применение ядерного оружия прощальной мерой.