Песков не исключил контактов между Путиным и Трампом до инаугурации президента США

Общение между Владимиром Путиным и победителем американских выборов Дональдом Трампом до инаугурации последнего не исключено. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Его мнение привело РИА Новости.

Песков допустил, что Путин и Трамп будут общаться между собой до официальной церемонии, которая сделает Трампа главой Белого дома. Он сослался при этом на слова самого американского политика.

«Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова», — указал пресс-секретарь.

При этом личная встреча между ними маловероятна, поскольку никаких конкретных действий в этом отношении пока не ведется. Для встречи подобного уровня необходим очень высокий уровень подготовки и кропотливая работа экспертов. Песков также добавил, что у Путина нет в планах никаких контактов с уходящим с поста президента Соединенных Штатов Байденом.

Ранее Дмитрий Песков назвал слухами информацию о том, что Путин обратился к Трампу с неформальными поздравлениями по поводу победы в выборах. Он заявил, что все такие сведения не имеют ничего общего с действительностью.