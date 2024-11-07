Песков опроверг информацию о неформальном поздравлении Трампа со стороны Путина

Пресс-секретарь президента РФ назвал недостоверными сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин обратился к Дональду Трампу с неформальными поздравлениями. По словам Дмитрия Пескова, эта информация не соответствует действительности.

Накануне в СМИ появлялись утверждения о том, что Путин передал свои поздравления Трампу через общих знакомых, однако теперь официальное заявление Кремля ставит под сомнение правдивость этих слухов.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, получив 277 голосов выборщиков. Также за его кандидатуру выступили жители сразу четырех из семи колеблющихся штатов. Политик поблагодарил американцев за поддержку и пообещал, что изо дня в день он будет бороться за их будущее.

Ранее Зеленский рассказал о первом разговоре с Трампом после его победы на президентских выборах в США. Беседу с американским лидером он назвал «отличной».