Песков не стал комментировать вопрос о выдаче тела Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о выдаче дела Алексея Навального*.

Заключенный скончался 16 февраля в колонии «Полярный волк», расположенной в поселке Харп в городском округе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило УФСИН по региону.

Смерть Навального* подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш**, заявив, что родственники и его окружение требуют выдать тело заключенного «немедленно». Либеральные СМИ начали распространять информацию о том, что его тело якобы потеряли, ссылаясь на информацию, полученную от морга Салехарда, где якобы должен быть Навальный*. Там сообщили, что тело не получали. Окружение заключенного уверяло, что тело спрятали, а его самого убили.

«Это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функцией администрации президента», — сказал Песков журналистам.

По информации источника RT, причиной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб. Ранее Песков призывал довериться работе специалистов, которые установят обстоятельства произошедшего. Он также заявил, что о случившемся доложено Владимиру Путину.

Ранее мы сообщали, что президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность тем, что смерть Навального* может испортить отношения с Россией.

*внесен в список террористов и экстремистов

**Минюстом РФ внесена в список иностранных агентов