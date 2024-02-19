Вучич считает, что смерть Навального усугубит давление на Сербию

Президент Сербии Александр Вучич допустил, что смерть Алексея Навального* усугубит давление со стороны Запада на страну. Глава государства назвал его смерть трагедией, которая «подлила масла в огонь».

Таким мнением Вучич поделился в интервью телеканалу Prva. Он также отметил, что в отношениях между Сербией и Россией из-за случившегося могут возникнуть трудности.

«Позиция Белграда по отношению к Москве станет более сложной», — сказал Вучич.

Президент Сербии отказался комментировать возможные причины смерти Навального*, сославшись на то, что не является следственным органом.

Навальный* умер 16 февраля. О его смерти сообщил УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Заключенный скончался в колонии «Полярный волк». Как сообщил источник RT, причиной смерти стал оторвавший тромб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, заявил, что Владимир Путин об этом знает. Представитель Кремля призвал дождаться официальных данных расследования причины смерти.

Ранее мы сообщали, что китайские дипломаты назвали смерть Навального* внутренними делами России.

*включен в перечень экстремистов и террористов на территории РФ