Песков: новогоднее телеобращение Путина в этом году будет в Кремле

В ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года президент России Владимир Путин выступит с новогодним обращением в традиционном формате. Как сообщил 19 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС , глава государства обратится к гражданам с улицы на фоне стен Кремля.

Сценарий поздравления останется неизменным, и россияне увидят привычное обращение, которое будет показано по федеральным телеканалам, уточнил Песков.

«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет. На улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году», — заявил Песков.

На вопрос о том, ждать ли сюрпризов в новогоднем обращении, пресс-секретарь отметил, что формат обращения уже хорошо знаком и понятен зрителям. Таким образом, в этом году все будет традиционно.

По информации агентства, внимание к возможным изменениям в новогоднем послании главы российского государства было обусловлено насыщенной внутренней повесткой прошлого года. Кроме того, интерес подогревался предстоящим проведением «Прямой линии» с Путиным.

