Пресс-секретарь президента РФ заявил о необходимости контактов по теме ядерного оружия. Об этом сообщила газета «Ведомости», цитируя Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания президента США Джо Байдена о готовности проводить переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и КНР.

Он отметил, что в контексте текущей «войны, которая ведется в отношении России», разговоры на эту тему должны учитывать комплекс вопросов безопасности. Россия действительно считает такие контакты необходимыми, но подчеркивает важность рассмотрения всех аспектов.

В понедельник, 14 октября, Байден заявил о готовности США вести переговоры с КНДР, Россией и Китаем. В ответ на инициативу американского президента Дмитрий Медведев назвал переговоры о стратегических наступательных вооружений с США бесполезными.

Ранее Песков назвал «уткой» информацию об участии граждан Северной Кореи в СВО.