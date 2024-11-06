Дмитрий Песков поделился, что ему не известны планы Путина относительно поздравления Трампа с его успехом на выборах в США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты являются недружественным государством, которое активно участвует в конфликте против России, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия внимательно следит за информационными потоками из Вашингтона и анализирует различные заявления, но окончательные выводы будут сделаны на основе конкретных действий.

Песков напомнил, что Путин не раз выражал свою готовность к диалогу, однако в настоящий момент США занимают противоположную позицию. Он добавил, что ухудшение отношений между Россией и Вашингтоном практически невозможно.

США продолжают эскалацию конфликта на Украине, хотя они также могут способствовать его разрешению.

Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты могли бы изменить свою внешнеполитическую линию по Украине, но станет ясно, будет ли это осуществлено, только после января.

Песков также категорически отверг обвинения в российском вмешательстве в выборы в США и прокомментировал слова Трампа о мире, четко указав, что после прихода к власти тон заявления может меняться.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис положен конец, в то время как цели спецоперации остаются прежними и будут осуществлены.