Песков объяснил, что имел ввиду Путин, предлагая дуэль «Орешником»

Сказанные во время прямой линии слова президента России Владимира Путина о некой технологической дуэли с Западом посредством проверки украинской ПВО в Киеве были ответом тем умникам, кто не верит в неуязвимость новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешек», заявил в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум «на поколение опережает все существующие в мире вооружения».

Ранее сообщалось, что, выступая в Брюсселе, глава киевского режима Владимир Зеленский, похоже, настолько перепугался от сказанного российским лидером, что трусливо перешел на оскорбления в отношении главы российского государства. Комментируя предложение Путина, он назвал его «отморозком».