Песков объяснил критику Путина в отношении губернатора Моора

Ранее глава государства высказался о словах Моора, которые он адресовал жителям области. Губернатор назвал людей «упертыми» за то, что они отказывались покидать свои дома в связи с паводками. Путин заявил, что «это не смешно».

«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен», — сказал Песков.

В начале апреля паводки охватили 34 региона России. По словам губернатора Моора, в Тюменской области в зону подтопления могут попасть порядка 100 населенных пунктов. По последним данным, уровень реки Ишим достигает 891 см.

Как сообщили в МЧС РФ, пик паводка в регионе придется на начало третьей декады апреля. Путин, комментируя подтопления в российских регионах, заявил, что ежедневно общается с главой МЧС Александром Куренковым.

Ранее мы сообщали, что уровень воды в Оренбурге достиг максимального пика.