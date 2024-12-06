Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления в Курской области

По его словам, кандидатура Хинштейна наиболее подходит для решения текущих задач региона, о чем пишет ТАСС. Кроме того, Песков отметил, что выбор основан на его значительном опыте. По данным РИА Новости, процесс согласования кандидатуры прошел в соответствии с установленным порядком.

Что касается сроков работы Хинштейна в Курской области, Песков ответил, что на данный момент не может предоставить более конкретной информации.

Сам Александр Хинштейн рассказал о новой должности в своем телеграм-канале. Там он написал о скорой поездке в Курскую область, где его ждут рабочие задачи.

Ранее назначение Александра Хинштейна на должность врио главы Курской области прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.