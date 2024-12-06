Володин: «Хинштейн способен решать проблемы населения»

Он считает, что Хинштейн справится с новыми обязанности. По словам Володина, у него есть опыт работы в регионах, и он способен решать проблемы населения, так как он слышит людей и понимает их интересы.

Также Хинштейн избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей. Несмотря на сложность, ему удавалось одерживать победу. В Госдуме Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов.

Ранее сообщалось о том, что депутат Хинштейн рекомендовал иноагентам и релокантам снять крестики или надеть трусы.